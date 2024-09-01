KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Eylül 2024 13:58
Branş sıralaması hukuk

2024 puanım 93.2 580.yim hukukcuyum branş sıralamam kaç gelir ve ilk merkezide atanır miyim

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