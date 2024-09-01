YHS'den GİH'e nasıl geçilir?

Merhaba 4B' li destek (temizlik) personeli olarak atandım. 3+1 yıl sonra yeniden KPSS'ye girip atanmadan YHS'den GİH'e nasıl geçiş yapabilirim? Ortaögretim KPSS ile atandım ama o zamana kadar diplomamı kuruma vermiş olurum. Bitirdiğim lisans bölümüyle ilgili bir bölümde çalışma şansım var mı kurum içi sınavlar ile?

Merhaba 4B' li destek (temizlik) personeli olarak atandım. 3+1 yıl sonra yeniden KPSS'ye girip atanmadan YHS'den GİH'e nasıl geçiş yapabilirim? Ortaögretim KPSS ile atandım ama o zamana kadar diplomamı kuruma vermiş olurum. Bitirdiğim lisans bölümüyle ilgili bir bölümde çalışma şansım var mı kurum içi sınavlar ile?