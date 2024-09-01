Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


01 Eylül 2024 14:09
YHS'den GİH'e nasıl geçilir?
Merhaba 4B' li destek (temizlik) personeli olarak atandım. 3+1 yıl sonra yeniden KPSS'ye girip atanmadan YHS'den GİH'e nasıl geçiş yapabilirim? Ortaögretim KPSS ile atandım ama o zamana kadar diplomamı kuruma vermiş olurum. Bitirdiğim lisans bölümüyle ilgili bir bölümde çalışma şansım var mı kurum içi sınavlar ile?

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