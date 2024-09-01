Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Eylül 2024 15:20
Belediye açıktan atama

naklen atamalar için muvafakatname gerekiyor fakat açıktan atama için istifa etmek yeterli oluyor. diye biliyorum bunu yapabilen arkadaşlar varmı biraz Bilgilendirirse sevinirim. mesela işletme bölümü mezunu belediyelerin hangi kadrolarına atanabiliriz


trf_oktay
Aday Memur
01 Eylül 2024 16:56
torpilin var ise, tüm birimlerine atanabilirsin, hatta daire başkanlığına bile... torpilin yoksa, atayacagiz derler, oyalarlar...

diyorumki06
Şef
01 Eylül 2024 18:30
torpili olan bir üst devre vardı eşi de polisti. eşini 1 haftada istifa sonrası enerji bakanlığına başlatmıştı. benim istifa ise 1 haftada gelmemişti bile. diyeceğim o ki torpilin varsa tamam o iş. burda yazdığına göre torpilin yok gibi.

scofield246
01 Eylül 2024 18:40
torpil falan yok ama öğrenmek istediğim belediyede hangi kadrolarda boşluk olması gerekiyorki atamami yapsınlar. daha önceden araştıran yada polislikten belediyeye geçiş yapan arkadaşlar varmı.
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