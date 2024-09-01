polislikten istifa ettikten sonra belediye ye açıktan atama

naklen atamalar için muvafakatname gerekiyor fakat açıktan atama için istifa etmek yeterli oluyor. diye biliyorum bunu yapabilen arkadaşlar varmı biraz Bilgilendirirse sevinirim. mesela işletme bölümü mezunu belediyelerin hangi kadrolarına atanabiliriz

naklen atamalar için muvafakatname gerekiyor fakat açıktan atama için istifa etmek yeterli oluyor. diye biliyorum bunu yapabilen arkadaşlar varmı biraz Bilgilendirirse sevinirim. mesela işletme bölümü mezunu belediyelerin hangi kadrolarına atanabiliriz