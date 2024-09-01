Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Eylül 2024 15:20
polislikten istifa ettikten sonra belediye ye açıktan atama
naklen atamalar için muvafakatname gerekiyor fakat açıktan atama için istifa etmek yeterli oluyor. diye biliyorum bunu yapabilen arkadaşlar varmı biraz Bilgilendirirse sevinirim. mesela işletme bölümü mezunu belediyelerin hangi kadrolarına atanabiliriz

trf_oktay
Aday Memur
01 Eylül 2024 16:56
torpilin var ise, tüm birimlerine atanabilirsin, hatta daire başkanlığına bile... torpilin yoksa, atayacagiz derler, oyalarlar...
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