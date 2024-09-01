KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Eylül 2024 16:05
Mühendisler p1 mi p3 puanıyla mı atanıyor?
Ben p3 sanıyordum ama bakanlıklar p1 ile alım yapıyormuş. Doğru mu?

furkan yedek
Şef
01 Eylül 2024 16:07
3
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