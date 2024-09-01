Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Eylül 2024 16:27
kpss önlisans sonrası muhtemel atama

selamlar. 1 eylülde 2024 önlisans kpss yapıldı. sizce sağlık bakanlığı merkezi ataması hangi ay yapılır. ve tıbbi sekreterlik e kaç kontenjan verilir . atamada bölüm kaç puanla kapatır. tahmininiz var mı arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik mi iyi yoksa hemşirelik miAday memur aylıksız izin alabilir mi?Ünvan değişikliğiEş durumu sonrası bosanmaHac Sağlık Sınavı Hazırlık içinKurada ismi çıkmayan personel ne yapmalıSonradan engelli raporu almak sözleşmeli tıbbi sekreter

Sözlük

yağmurlu havaların daha sıcak olması 1 ne yesem düşüncesi 1 midye yerken yarış eder gibi yemek 1 kilo takıntısı 1 yazıların anlamı yerine doğru yazılıp yazılmadığına takılan kişi 1 pazar 3 Kalp krizi geçirmek 4 Çocuğuna eski sevgilisinin adını veren insan 2 günaydın sözlük 2 40 lı yaşlardaki kadınlar 2

Son Haberler

RTÜK Başkanı, Narin Güran'ın yayın yasağına: En ağır yaptırımlar uygulanacaktırErbakan'dan İttifak yanıtı: Bir pişmanlık yaşamıyoruzMilli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacakPilotun ameliyatta ölümünde, 'doktor ihmali' iddiasıBodrum'da kuaför ile baklavacı birbirine girdi

Editörün Seçimi

Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı