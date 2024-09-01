2024 önlisans hangi yıla benzer

yardım lütfen burada güzel tahminler yapılmıştı KPSS lisans hangi yıla göre oldugu ile alakalı önlisans İçin de yorum yapacak var mı hangi yıla bakalım

yardım lütfen burada güzel tahminler yapılmıştı KPSS lisans hangi yıla göre oldugu ile alakalı önlisans İçin de yorum yapacak var mı hangi yıla bakalım