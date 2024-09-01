Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Eylül 2024 16:46
Müdür ve müdür yrd. GYS

Merhabalar hakları gasp edilen memur kardeşlerim biliyorsunuz sağlık bakanlığı hariç diğer tüm bakanlıklarda GYS ile müdür ve müdür yrd. Kadrolarına yükselebilme mevcut fakat bizim bakanlığa 663 khk geldiğinden beri atamalar sözleşmeli olarak yalnızca iltimaslı şekde seçiliyor bu konuda sendikaların ve memurların ne yazikki ciddi bir talebi ve beklentisi yok ama böyle kendilerine hak görüp hepimize mobbing yapıyorlar şikayet ettiğiniz il sağlıkta onların atamasını yapan kişiler keşke birlik ve beraberlikle her bakanlık gibi GYS ile alınmasını sağlasak

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