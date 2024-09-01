KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Eylül 2024 16:47
Kültür bakanlığı. 1629 sözleşmeli personel alımı

Evrak vereli 1 ayı gecti..bakanlığı arayıp haber alabilen var mı ...ben çok aradım arşiv araştırması sürüyor diyor ..1 ayi gecti

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