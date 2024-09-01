Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Eylül 2024 17:26
aile hekimliği sistemi
1.5 yıllık sözleşmeli ebe olarak görev yapıyorum aile hekimliğiyle anlaşabilir miyim anlaşırsam sonrasında eş durumundan yine aynı şekilde faydalanabilir miyim sistem nasıl oluyor yardımcı olabilir misiniz

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