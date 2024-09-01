Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Eylül 2024 17:47
Büyükçekmece Denetimli Serbestlik

Arkadaşlar hepinizin işi rast gitsin.Merak ettiğim konuyu İstanbul da çalışan arkadaşlar takip ediyordur. Başlıkta da belirttiğim gibi Büyükçekmece de DS in açılma durumu nedir?Şimdiden teşekkürler.


Çerkesefe
Aday Memur
01 Eylül 2024 17:52

Başlıkdaki harf eksikliği için gözlerinizden özür dilerim o kadar reklam çıkıyor ki bu kadar oldu

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