Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Eylül 2024 17:57
ŞARKTA DERECE KADEME İLERLEMESİ
İyi günler devrelerim şeflerim, şark illerinde derece ilerlemesi 2 yıla 1 derecemi veriliyor, böyle birşey duymuştum doğruluğunu araştırmak için yazıyorum

RedBull001
Aday Memur
01 Eylül 2024 18:14

Şark özelinde değil kalkınmada öncelikli tüm illerde 2 yılda 3 yan alırsın


genelhizmet35
Memur
01 Eylül 2024 19:01
örnek verirsek 4 yılda 7/2 si diyelim 6/3 mü olunuyor

RedBull001
Aday Memur
01 Eylül 2024 19:19

4 yılda zaten 6/3 ü olursun normal ilerlese bile, 2 yılda +1 dedim ya. 5/2si oluyor

genelhizmet35, 43 dk. önce
örnek verirsek 4 yılda 7/2 si diyelim 6/3 mü olunuyor
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