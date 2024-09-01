4B destek personel sağlık sorunu

Merhaba 9 ay önce x üniversitesine destek personeli olarak atandım. İlanda bi açıklama olmaması ile birlikte hasta bakıcı olarak çalışmaya başladım. Görev yerim ''acil servis''. Hastane içinde en yoğun ve en zorlu yer denebilir. Bir kaç aydır kasık fıtığından şühpeleniyorum. Bazı nöbetlerimde kasık tarafında şişklik ve ağrı oluyordu fakat 10-15 dk içinde geçiyordu. Son nöbetimde bu durum tekrarladı fakat geçmedi 4-5 saat boyunca iş yapmayı bırakın hareket bile edemedim. Acilde doktorla ile görüştüm durumu belirttim. Giriş açıldı ve kontrol ettiler. Tomografi ve ultrason çekildi. Genel cerrahiden doktor gelip kontrol etti. Sonucunda kasık fıtığım olduğu netleşti ve ilerlemiş. Genel cerrahi doktoru spor yapıyosam dikkat etmemi ve iş konusunda bir çözüm bulmamı bu şekilde devam edersem bağırsak yırtılmasına kadar sonuçlanabileceğini belirtti. Anlayacağınız ciddi bir sorun. İlk fırsatta birim şeflerimle görüşüp durumu bahsedip görev yeri değişikliği talep edeceğim. Eğer bana yardımcı olmazlarsa nasıl bir yol izlemeyelim, haklarım nelerdir? Sonuçta bir nevi iş kazası ve ameliyat olsam bile kökten çözülecek bir durum değil.