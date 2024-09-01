Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Eylül 2024 18:35
KPSS ile ilgili

Daha önce belki yazılmış çizilmiştir ama bugün sınavda iki öğrencinin sınav kitapçığını doğru kodladim kutucuğunu doldurmamış. Diğer kodlamalarda bir sorun yok. Bu durumda öğrencinin puanı hesaplanır mı? Teşekkürler


Sevdim-Seni
Genel Müdür
01 Eylül 2024 19:13

Hesaplanır, o kutucugun çok önemli bir etkisi yok

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