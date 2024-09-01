Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


01 Eylül 2024 19:42
Asker olmaya engel şartlar nelerdir?

Metabolik hastalığım, işitme ve görme kaybım bulunmaktadır. Bir de engelli raporum var. Rapora göre 2. derece kısmi bağımlıyım. Uymam gereken diyetim var. İşitme ve görme kaybım (gözlük olsa da) ehliyet almama da engel teşkil ediyor. İşitme kaybım her iki kulak için 40-45 db arasında. Görme kaybımın oranını bilmiyorum. Ancak kullandığım gözlük sorunu %100 çözmüyor. Göz muayenelerinde 10 sıra bulunan o bilindik harf okuma tablosunda ne tek gözle ne de çift gözle 10/10 okuyamıyorum. Bu nedenlerden dolayı askerlikten muaf tutulacağımı düşünüyorum. Siz ne dersiniz?

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