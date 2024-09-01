Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Eylül 2024 20:02
Banka promosyonu.

İl dışı tayin çıktıktan sonra ilçe MEM promosyon iadesi olmadan ilişik kesmiyor. Banka adına tahsilatcilik yapabilirler mi. Banka parayı eksi hesaptan çekmiyor nakit yatır diyor. Ev taşıma vs vs harcırah da alamadık . Ayın 15 ni mi bekleyeceğiz ilişik kesmek icin


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
01 Eylül 2024 21:00

Öyle saçma iş mi olur hocam tabi ki ilçe mem bu işin tahsilatını yapamaz hangi sıfatla hangi hakla yapacaklar? Yapılan sözleşmelerde tayini çıkan personel iade yapmaz ibaresi geçer bugüne kadar iade istenen ne duydum ne gördüm


elemanaraniyor
Memur
01 Eylül 2024 21:15

Bankayla yapılan sözleşmeye göre değişir, bazı ilçelerde gidenden alıyorlar. Varsa sendikanız ile iletişime geçin. Yoksa gidip sözleşme metnini inceleyin.


Benimparamyok
Aday Memur
01 Eylül 2024 21:35

Ödemeyin Hocam dilekçe verin bu nedenle ilisigim kesilmiyor diye kesmek zorundalar


Benimparamyok
Aday Memur
01 Eylül 2024 21:37

İlçeye dilekçede kararnameyi ilgi tutup şu tarihte ayrılmak istiyorum deyin ve kayda sokun resmi cevap isteyin

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