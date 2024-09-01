Okulda Staj Çalışması

Merhaba arkadaşlar. Öğrenciler için uygun işletme sayısı yeterli değil ise yarım dönem okulda staj yapmaları staj çalışmalarını tamamlamaları için yeterli mi. Yönetmelikte böyle bir madde var ama tam net değil. Bilgisi olan var mı bu konuda. Eğer oluyor ise bir grup ilk dönem diğer grup ikici dönem staja göndermeyi düşünüyoruz. Böyle olursa yinede 40 günlük yaz stajına gerek var mı?

Merhaba arkadaşlar. Öğrenciler için uygun işletme sayısı yeterli değil ise yarım dönem okulda staj yapmaları staj çalışmalarını tamamlamaları için yeterli mi. Yönetmelikte böyle bir madde var ama tam net değil. Bilgisi olan var mı bu konuda. Eğer oluyor ise bir grup ilk dönem diğer grup ikici dönem staja göndermeyi düşünüyoruz. Böyle olursa yinede 40 günlük yaz stajına gerek var mı?