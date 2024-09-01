Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Eylül 2024 20:39
Okulda Staj Çalışması
Merhaba arkadaşlar. Öğrenciler için uygun işletme sayısı yeterli değil ise yarım dönem okulda staj yapmaları staj çalışmalarını tamamlamaları için yeterli mi. Yönetmelikte böyle bir madde var ama tam net değil. Bilgisi olan var mı bu konuda. Eğer oluyor ise bir grup ilk dönem diğer grup ikici dönem staja göndermeyi düşünüyoruz. Böyle olursa yinede 40 günlük yaz stajına gerek var mı?

dmrcknn
Şube Müdürü
01 Eylül 2024 20:48
İşletmede yarım dönem staj yapması yeterli. 2 dönem Okulda İME yaparsa 40 iş günü yaz stajı yapma zorunluluğu var

Hsn0333
Aday Memur
01 Eylül 2024 21:33
Hocam sadece bir dönem olsun diye düşünüyoruz birinci grup mesela okulda olacak,ikinci dönem ikici grup staja gidecek yer değişecekler. Böyle olursa 40 gün yaz stajı yapması gerekir mi yine. Teşekkürler.
dmrcknn, 1 saat önce
İşletmede yarım dönem staj yapması yeterli. 2 dönem Okulda İME yaparsa 40 iş günü yaz stajı yapma zorunluluğu var
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