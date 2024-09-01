Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Eylül 2024 20:49
Eğitim -öğretime hazırlık ödeneği

4 bin küsür imiş bu defa.

geçen yılı hatırlamıyorum ama önceki yıl için ilçe mem deki memurun 20 ekim felan zikrettiğiniz hatırlıyorum sanki.

ne zaman yatacağına dair tahmini olan var mı?


Kagiş
Müsteşar
01 Eylül 2024 21:18

20 -25 Eylül gibi yatar

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