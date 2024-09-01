KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Eylül 2024 21:12
KPSS önlisans

Bir şey soracağım bu yıl 2022 yılına netlerin puanı daha mı iyi geliyor yoksa daha mı kötü gelir. Örnek veriyorum 2022 de 60 net 78 puansa bu yıl 60 net 80 puan gelir mi

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