Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Eylül 2024 21:40
Adalet bakanlığı yüksek disiplin kurulu

Arkadaşlar şu an 21. Ayıın içinde olarak açıktayım . Adli ve idari soruşturmam açılalı tam 21 ay oldu . Adli mahkemede 6ay 20 gün görevi kötü kullanmaktan hagb aldım. Fakat adalet bakanlığının avukatı katılmadı diye itiraz da bulunulup yargılama yolu başa döndü cezalar kalktı yargı yeniden başladı büyük ihtimal aynı ceza yeniden verilip avukatlık ücretini bize kitleyecekler.İdari soruşturma ise Memurluk Sıfatı İle Bağdaşmayacak Nitelik ve Derecede Yüz Kızartıcı ve Utanç Verici Hareketlerde Bulunmak suçundan ihracımı isted disiplin amiri. YDK adli mahkemenin bitmesini bekliyor şimdi doğal olarak biz karar aşaması itirazıydı 24 ayı geçirip zaman aşımına uğratmak istiyoruz .

1. Sorum olarak ydk adli yargılama sonucunu beklemeden çağırma olasılığı nedir ?

2. Sorum 6 ay hagb almış bir memur ı ihraç etmek kolay mıdır?

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