Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Eylül 2024 22:02
Rapor almak

İkametim ve çalıştığım kurum farklı şehirlerde. İşe gidemeyecek kadar ve yolculuk yapamayacak kadar hastayım. İkametimin bulunduğu şehirden rapor alsam geçersiz sayılır mı?


since2024
Aday Memur
01 Eylül 2024 22:46
hayır sorun olmaz
Toplam 1 mesaj

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