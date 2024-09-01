Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Eylül 2024 22:35
Halk eğitim kursu ve egzersiz

merhaba arkadaşlar. haftalık ders saatim 16. 10 saat de halk eğitimden kurs açtım. buna ek olarak 6 saat de egzersiz açmam mümkün mü? egzersiz ve halk eğitim kursu aynı anda açılabilir mi?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
01 Eylül 2024 22:52

Açılır

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