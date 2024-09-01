Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


01 Eylül 2024 23:10
KGM 579 personel alımı

Bakan Uraloğlu kgm bünyesine 579 personel alacağını memurlar nete açıklamıştı. İlanın ne zaman geleceği ve branşlar dağılımının nasıl olacağı hakkında duyumu olan var mı? Veya öğrenebilir miyiz?

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