KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Eylül 2024 23:14
Ön Lisans KPSS Bilgisayar Programcılığı

Selamlar arkadaşlar. Öncelikle hepimize geçmiş olsun, inşallah herkesin sınavı güzel geçmiştir, umarım herkes istediği puanları alır ve hayallerine kavuşur... bugünkü sınavda hesaplarıma göre 77.50 civarı bir net yaptım. internetteki siteler p93 puanımı 84-86 arasında gösteriyor. sonuçlar açıklanmadan bu konuşmaları yapmak çok mantıklı değil tabiki ama aşağı yukarı 85 gelecek gibi puanım. başlıkta belirttiğim gibi bilgisayar programcılığı mezunuyum, acaba atanma imkanım var mı? internette 3249 kodu ile atananlara baktığımda 82-83'lü puanlarla atananlar bile olmuş ama açıkçası içimde bir kaygı var. bilgili abilerimin fikirlerini merak ediyorum. şimdiden teşekkür ederim.

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