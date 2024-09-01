Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Eylül 2024 23:18
İstifa Sonrası Geri Dönüş Hakkında?

Başka bir memuriyete veya askeriye, emniyete girmek için görevinden usulüne uygun istifa eden kadrolu zabıt katibi daha sonrasında zabıt katipliğine tekrar dönebilir mi? Kanun buna müsaade ediyor mu? Uygulamada mümkünatı var mı?

İşleyişi bilmek amacıyla merakımdan soruyorum.


Muhsinn72
Aday Memur
02 Eylül 2024 00:03
evet var,kanunen donebilirsin. Dmk 97. Maddeyi okumanı Tavsiye ederim. Fakat Dönme sürecin çok uzayabilir.
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