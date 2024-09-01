KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


01 Eylül 2024 23:19
Çarpraz bağ ve menüsküs ameliyatı pomem için engel mi
Pomemi kazanıp girilen taktirde bu ameliyatlar heyette engel teşkil eder mi okuldan atarlar mı

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Paem 7. dönem dış kaynakPAEM EĞİTİM SÜRESİ

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