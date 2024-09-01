Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


01 Eylül 2024 23:22
Ev alımı
Ayda 50.000 tl bütçe ayırabilirim.Ev fiyatları uçmuş.Kredi ceksem bu fiyata mak 1600000 tl kredi var o fiyata ev yok.Birikmisim yok.TAVSİYELERİNİZİ BEKLİYORUM...

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