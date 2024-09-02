sohbet havasında bilgi paylaşımı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : supporters.
Çok Yazılan Konular
Sözlük
yağmurlu havaların daha sıcak olması 1 kadınların da askere alınması 3 günlük hayatta en çok kullandığımız sözler 6 kız çocuklara 6 aylık kınası 3 günaydın sözlük 2 siyah bulutların gökyüzünü kaplaması 3 Öğretmenlerin hazırlık ödeneğine yüzde 192 artış olması 1 40 lı yaşlardaki kadınlar 2 Bugün olanlar 6 Bugüne not bırak. 3
Son Haberler
Editörün Seçimi
Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı