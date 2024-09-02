sohbet havasında bilgi paylaşımı

merhaba dostlar. polis memuruyum. üniversiteden mak müh olarak mezun oldum lisans kpss den yeterli puan aldım. tercih zamanında nasıl bir yol izleyebiliriz ? bilgi sahipleri cevap yazarsa çok dua edeceğim :) çünkü önceki başlıklara bakıyorum biri diyor ki istifa 6 ay bekle biri diyor ki muvafakat biri riyorki sözleşmeli direk başla falan. teşekkür ediyorum dostlar.

merhaba dostlar. polis memuruyum. üniversiteden mak müh olarak mezun oldum lisans kpss den yeterli puan aldım. tercih zamanında nasıl bir yol izleyebiliriz ? bilgi sahipleri cevap yazarsa çok dua edeceğim :) çünkü önceki başlıklara bakıyorum biri diyor ki istifa 6 ay bekle biri diyor ki muvafakat biri riyorki sözleşmeli direk başla falan. teşekkür ediyorum dostlar.