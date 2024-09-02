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Editörler : supporters.


02 Eylül 2024 00:20
sohbet havasında bilgi paylaşımı
merhaba dostlar. polis memuruyum. üniversiteden mak müh olarak mezun oldum lisans kpss den yeterli puan aldım. tercih zamanında nasıl bir yol izleyebiliriz ? bilgi sahipleri cevap yazarsa çok dua edeceğim :) çünkü önceki başlıklara bakıyorum biri diyor ki istifa 6 ay bekle biri diyor ki muvafakat biri riyorki sözleşmeli direk başla falan. teşekkür ediyorum dostlar.

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