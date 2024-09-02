Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Eylül 2024 01:35
üniversite hastaneleri
üniversite, üniversitehastaneleri memur, tekniker alımı yaparken sözlü mülakat sınav yapıyormu yoksa direkt kpss puanımı degerlendiriliyor

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