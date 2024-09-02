Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Eylül 2024 01:58
Derece/Kademe
PMYO mezunu olan bir polis memuru meslek hayatı içerisinde 2 yıl açıköğretim okuyup lisans mezunu olduğu takdirde derece/kademesi nasıl etkilenir?

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