KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Eylül 2024 02:23
Gazetecilik

Gazetecilik mezunu olarak 89,3 puanla atanabilir miyim? 4001 gelmez gibi duruyor. 2020'de 6'ya yakın bir atama olmuş fakat 2022'de 15 üstü bir atama gerçekleşmiş. Aynı şekilde devam eder mi atamalar sizce?

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