Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


02 Eylül 2024 08:23
ev sahibi ara zam istiyor

Herkese merhaba, ev sahibim 6 ayda bir beni darlıyor ev fiyatları yükseldi ara zam yapalım vs. şeklinde. Üstelik öyle çok düşük bir rakam da vermiyorum Ankara'da 10bin tl kira veriyorum. Sırf memurum diye 6 ayda bir zam aldığımız için sürekli kirayı arttırmak istiyor. Diğer ev kiralarının resmini falan atıyor ama sonuçta onlarla ben aynı durumda değilim. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Çok Yazılan Konular

GibisinSon heceden kelime bulma oyunuGünün nasıl geçti ?Kendimize Notİçinden Geçeni SöyleKelime OyunuŞu an ne dinliyorsunuz?Haybeden KaralamalarKitap SavaşlarıAşırma olan kelime türetmece oyunu

Sözlük

ani karar vermek 2 İyi geceler sözlük 2 eylül 3 Öğretmenlerin hazırlık ödeneğine yüzde 192 artış olması 1 Kalp krizi geçirmek 6 midye yerken yarış eder gibi yemek 1 40 lı yaşlardaki kadınlar 2 yelkovan 1 yağmurlu havaların daha sıcak olması 1 yamaha r6 kırlangıç kasa 1

Son Haberler

Meteoroloji'den İstanbul ve 5 il için sarı alarm! Saat verildiŞırnak'ta Gürz-12 operasyonu: Terör inleri yerle bir edildiYılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacakDepreme karşı 330 bin bina güçlendirmeyle kurtarılabilirArtıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem

Editörün Seçimi

Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı