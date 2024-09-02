Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Eylül 2024 08:56
Kararnamesi gelmeyenler

En son mazeret ile il emri ile atandım. Kararname ile ilgili bilgisi olan var mı.

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