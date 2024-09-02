Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Eylül 2024 10:16
Bütün tazminatlar kalksın.

Ek tazminatlar, doğru ve Güneydoğu'da dahil tazminatlar,farklar kalkmalı teşkilat içinde adaletli bir sistem gelmeli, sadece İstanbul da çalışanlara fark verilmeli,.adaletli olsun ikinci şark da kalkmasın,ben üçe de razıyım.


Sbz1dftd
Memur
02 Eylül 2024 10:49
maaşlar şuanki konjöktürde 100 bin olması lazım
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiEmekli ikramiyesi Terör tazminatının yetersizliğiPolislik mi, baba mesleği mi?2. şark yürütmeyi durdurma kararıAnne ve babası yüzünden acı çeken çocuğa nasıl yardımcı olabilirim?Adi malulen emeklilikAynı olaydan 2 disiplin cezası alınır mı?

Sözlük

öğleye kadar uyuyup halen uykusu olan insan 2 ölüm düşüncesi 1 pilav yerken dişe taş denk gelmesi 1 Çocuğuna eski sevgilisinin adını veren insan 2 İyi geceler sözlük 2 ani karar vermek 1 Bugün olanlar 6 Sevdiğin replikler 1 tasarruf tedbirleri 1 mesaj yazamama sorunu 2

Son Haberler

Bakan Tekin, Mesleki Çalışma Döneminde öğretmenlere hitap ettiBakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdikAğustos enflasyonu yarın açıklanacakBrent petrolün varil fiyatı 76,33 dolarTürkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü

Editörün Seçimi

Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı