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Editörler : supporters.


02 Eylül 2024 10:22
Enstitü İstannbul İSMEK'in 2024-2025 Kurs Başvuruları Başladı.

İstanbul'da 16 yaş ve üzeri herkesinn yaklaşık 30 yıldır ücretsiz yararlandığı İSMEK kursları devam ediyor. 2024-2025 Eğitim öğretim dönemi 2 Eylül'de başlamış olup yıl boyu devam etmektedir.

İSMEK kurs başvuruları online olarak enstitu.ibb.istanbul adresinden yapılmaktadır.

Yaklaşık 1400 farklı kursun yer aldığı branş listesini görmek ve kurs merkezlerini yakından incelemek için https://www.ismekkurs.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Enstitü İstanbul İSMEK?te, 2023-2024 eğitim dönemi sona erdi. İstanbul?un dört bir yanındaki 150 eğitim merkezinde, mesleki ve kişisel gelişimden sanat eğitimlerine kadar çok geniş bir yelpazede eğitim veren Enstitü İstanbul İSMEK, geride bıraktığımız 2023-2024 döneminde, 740 binden fazla İstanbullunun hayatına dokundu.

Yaklaşık 167 bin kişi Enstitü İstanbul İSMEK?in yüz yüze eğitimlerinden yararlanırken, uzaktan eğitimi tercih edenlerin sayısı ise 574 bini aştı.

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