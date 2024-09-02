4/B hizmet pozisyonunda ihtiyac kalmamasi maddesi hakkinda?

Ortaogretim KPSS ile destek (temizlik) personeli 4/B olarak atandim. Kurum (bakanlik) 3 yil icinde basliktaki sebepten oturu beni isten cikartabilir mi? Eger cikartirsa yeniden o elemana ihtiyac duyarsa cikardigini cagirmak zorunda diyenler var. 3+1 yil sonra kadroya gecerken yeniden sinav var mi? KPSS, kurum ici vs. Yoksa sadece dilekcemi verip gececek miyim?

Ortaogretim KPSS ile destek (temizlik) personeli 4/B olarak atandim. Kurum (bakanlik) 3 yil icinde basliktaki sebepten oturu beni isten cikartabilir mi? Eger cikartirsa yeniden o elemana ihtiyac duyarsa cikardigini cagirmak zorunda diyenler var. 3+1 yil sonra kadroya gecerken yeniden sinav var mi? KPSS, kurum ici vs. Yoksa sadece dilekcemi verip gececek miyim?