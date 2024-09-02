KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Eylül 2024 10:40
Merkezi alımlar hakkında

Arkadaşlar merhaba merkezi alımlar senede 2 defa mı oluyor ?

Mesela 2024 sınav öncesi 2024/1 alımı oldu diye biliyorum bizim 2026 kpss kadar

2024/2

2025/1

2025/2

2026/1

merkezi alımlarında mı şansımız var yoksa bu durum değişkenlik gösteriyor mu ?

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