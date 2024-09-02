Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


02 Eylül 2024 11:23
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

7 yıl aradan sonra Bakanlıkta sınav açıldı fakat içerisine Şube Müdürlüğü dahil edilmedi, yaklaşık 100 küsur şube müdürlüğü vekalet ile yürütülürken Şube Müdürlüğü kadrosunun sınava dahil edilmemesi anlaşılamamaktadır.

Madde 1 de belirtilen kariyer ve liyakat ilkeleri çiğnenmiş.

İdarenin taktiri ibaresi ''İdarenin keyfi uygulamasına'' dönüşmüştür.

Bu eşitsizlik ve haksızlığın, idari yargı mercilerince; yürütmesinin durdurulması idare hukukuna uygun mudur ?

Bilgili arkadaşlar yazarsa iyi olur.

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