Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Eylül 2024 11:32
Kadrolu sağlık personeli eş durumu

Eşim ve ben kadrolu sağlık personeliyiz eşimin puanı benden yüksek olduğu için o tayin istedi Haziran döneminde tayini çıktı başlayış yapıp benim eş durumu dilekçemi verdik 2 hafta oldu ne müdürlükten bilgi alabiliyorum ne bakanlık telefonu açıyor tayin sonucumu nasıl öğreneceğim bilgisi olan varsa yardımcı olabilirseniz çok sevinirim


Attyimben
Aday Memur
02 Eylül 2024 11:33

Red vs gelme durumu olabiliyormuş gideceğimiz il 5A dan 3A ya

Toplam 1 mesaj

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