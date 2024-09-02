Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Eylül 2024 12:11
4/B hizmet pozisyonunda ihtiyac kalmamasi maddesi hakkinda?
Mesela kurum son atamayla 5 kisi aldi diyelim. Bakanliga destek (temizlik) personeli olarak. Ihtiyac kalmadi diye aldigi herkesin sozlesmesini mi fesheder yoksa adam secebilir mi? Eger secme durumu varsa hic adil sonuclar olmaz bence. (LÜTFEN SİLMEYİN)

hsnd
Başbakan Müsteşarı
02 Eylül 2024 12:49

Bu konuda böyle bir ayrım var mı bilmiyorum kendi açımdan. Ancak bence bu konuya bu kadar takılmanıza gerek yok çünkü sık karşılaşılan bir durum değil özellikle bakanlıklar açısından.


livingforpeace
Aday Memur
02 Eylül 2024 12:49
Hocam cok tesekkur ederim size.
hsnd, 23 dk. önce

Bu konuda böyle bir ayrım var mı bilmiyorum kendi açımdan. Ancak bence bu konuya bu kadar takılmanıza gerek yok çünkü sık karşılaşılan bir durum değil özellikle bakanlıklar açısından.

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