KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Eylül 2024 12:22
Nedir bu TES? BES e alternatif.

Kamu çalışanlarının %27 si Bes e dahilmis.%73 ise iptal etmiş.Bes dediğimiz her ay maasinizdan %3 olan kesinti.Emekli olduğunuzda ek ücret ödemesi.Olay şu.Tes diye bir sistem getireceklermis ve buna benzer bir sistem.Tek farkı bu yeni başlayanlar için zorunlu olacak.Eski çalışanlara kademe kademe uygulanacak.Yani zorunlu olacak.Emekli olduğunuzda 2.bir emeklilik şansı elde edecekmişsiniz.Bu nasıl olacak hiçbir fikrim yok.Sonucta emekli olduktan sonra başka bir işten emekli olabilmeniz için 60 artı bi 50 sene daha yaşamış olmamız lazım.Neyse şimdilik TES diye bir çalışma yaptıklarından haberiniz olsun yeterli.

Çok Yazılan Konular

2024/2 ataması işe baslamaKpss 2024-HukukçularP3 76,3 ile düz memur olarak atanır mıyım?Hastalık ve atamaİşletme 76 puanKimya mühendisliği atamaları nasıl olur?2022 vs 2024 kpss siralama karşılaştırmaKpss 2024-İnşaat müh. Puan/Sıralama2024 KPSS Lisans P3 Puan TürüBaşka Yılın Kpss Puanıyla Kurumlar Arası Geçiş

Sözlük

radore 2 canı sağolsun 2 vira bismillah 1 İyi geceler sözlük 2 yamaha r6 kırlangıç kasa 1 mesaj yazamama sorunu 2 ani karar vermek 1 günaydın sözlük 4 ısırgan otlu börek 5 günlük hayatta en çok kullandığımız sözler 6

Son Haberler

Mama paraları at yarışına gitmişMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şube kaydı ve kayıt ücreti açıklamasıVergi dairesi başkanlıkları 'defterdarlığa' dönüştüŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa ettiKYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam

Editörün Seçimi

Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı