Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Eylül 2024 12:24
Çarpraz bağ ve Menüsküs ameliyatı pomeme girmeye engelmi
Bu ameliyatı olmak pomeme girmeye ve heyetten geçmeye engelmi

malikane.1999
Aday Memur
02 Eylül 2024 13:07
..
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiEmekli ikramiyesi Terör tazminatının yetersizliğiPolislik mi, baba mesleği mi?2. şark yürütmeyi durdurma kararıAnne ve babası yüzünden acı çeken çocuğa nasıl yardımcı olabilirim?Belediye açıktan atamaAdi malulen emeklilik

Sözlük

Bugüne not bırak. 3 siyah bulutların gökyüzünü kaplaması 4 öğleye kadar uyuyup halen uykusu olan insan 3 pilav yerken dişe taş denk gelmesi 2 yelkovan 1 günlük hayatta en çok kullandığımız sözler 6 Uçan bir kuş olsam 3 banker bilo almanya sınırı 1 Kalp krizi geçirmek 6 günaydın sözlük 4

Son Haberler

Mama paraları at yarışına gitmişMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şube kaydı ve kayıt ücreti açıklamasıVergi dairesi başkanlıkları 'defterdarlığa' dönüştüŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa ettiKYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam

Editörün Seçimi

Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek 8 Yıla 1 KademeMemur maaşları zammı