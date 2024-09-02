ünvan değişikliği

geçeceğim bölüm paramedik ama il olmasa bile istasyonda açık olmaz mı mutlaka 4 yıl dolmuş olsa bile tayin isteyemiyor muyum

geçeceğim bölüm paramedik ama il olmasa bile istasyonda açık olmaz mı mutlaka 4 yıl dolmuş olsa bile tayin isteyemiyor muyum