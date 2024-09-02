Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Eylül 2024 13:12
ünvan değişikliği
ünvan değişikliğini bulunduğumuz hastanede mi yapabiliyoruz yoksa başka hastaneye geçiş yapabiliyor muyuz

berkehan81
Şube Müdürü
02 Eylül 2024 13:22

Birime unvan değişikliği kadroları açılmıyor il bazında yayınlanıyor eğer kazanırsan il sağlık müdürlüğü uygun görürse bulunduğun hastaneye de verebilir. Ama bazen bulunduğun ile kadro açılmıyor çok uzaklara gitmek zorunda kalıyorsun ve 2 yıl mecburen çalışıyorsun, daha sonra tayin isteyebiliyorsun, ama mazeret durumu tayini yapabiliyorsun eş, eğitim ve sağlık durumlarından dolayı.


mnkssz
Aday Memur
02 Eylül 2024 13:42
geçeceğim bölüm paramedik ama il olmasa bile istasyonda açık olmaz mı mutlaka 4 yıl dolmuş olsa bile tayin isteyemiyor muyum
berkehan81, 2 saat önce

Birime unvan değişikliği kadroları açılmıyor il bazında yayınlanıyor eğer kazanırsan il sağlık müdürlüğü uygun görürse bulunduğun hastaneye de verebilir. Ama bazen bulunduğun ile kadro açılmıyor çok uzaklara gitmek zorunda kalıyorsun ve 2 yıl mecburen çalışıyorsun, daha sonra tayin isteyebiliyorsun, ama mazeret durumu tayini yapabiliyorsun eş, eğitim ve sağlık durumlarından dolayı.

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