Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Eylül 2024 13:48
Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?

2025 Yılında emekli olacakların maaşları %30 daha az olacak diye birşey söyleniyor. Bu durum memurları kapsıyor mu yoksa sadece işçiler için mi?


beurak0000
Memur
02 Eylül 2024 14:33
galiba yasa daha çıkmamış çıkımca belli olacak ha birde böyle giderse 2030 larda herkrs en düşük emekli maaşına tabi olur gibi
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