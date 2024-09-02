KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Eylül 2024 14:10
Hayatımın hatasını yaptım nasıl bi yol izlemeliyim?
Yaklaşık 2 yıldır ikm olarak çalışıyorum psikolojik olarak mahvoldum.Bizim bölümün atama puanları da yüksek.Başka memurluğa nasil geçebilirim( kpss lisans puanım 82)

pekgozenes
Aday Memur
02 Eylül 2024 14:50

sözleşmeli alımları takip edin. İstifa edip geçin. Olabilirse belediye deneyin.


talihsizftrci
Aday Memur
02 Eylül 2024 14:57
sözleşmeli olmam sıkıntı olur mu peki ?
pekgozenes, 29 dk. önce

sözleşmeli alımları takip edin. İstifa edip geçin. Olabilirse belediye deneyin.


pekgozenes
Aday Memur
02 Eylül 2024 15:00

özelden tam olarak anlatabilir misin durumunu, ayrıntılı ?

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