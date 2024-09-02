Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Eylül 2024 14:28
Emeklilik Yaşının 52 Olması.

Polisin Emeklilik Yaş Haddinin tekrardan 52 olması için dava açan varmı, varsa bilgi paylaşımı yapabilirmi

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