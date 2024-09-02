Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Eylül 2024 14:28
Emeklilik yaşının tekrar 52 olması

Polisin Emeklilik Yaş Haddinin tekrardan 52 olması için dava açan varmı, varsa bilgi paylaşımı yapabilirmi


sancak bayrak
Şube Müdürü
03 Eylül 2024 07:04

Ne 52 si,dayılar 60-65 için uğraşıyor.


adsız_cengaver
Memur
03 Eylül 2024 07:33

Forum da daha önce yazmışlardı okumuştum. Mahkeme daha 52 yaşına var 52 yaşına gelince dava açın şimdiden 20 yıl sonrasının kararını veremem karar diye cevap vermiş yapmışlardı


123.xyz
Aday Memur
03 Eylül 2024 10:16

Bu mesele farklı sanırım. Mesleğe girerken 52 yaşa tabi olup da kazanılmış haktan doğan talep.

Son yıllarda mesleğe girenleri zaten kapsamaz.

adsız_cengaver, 5 saat önce

Forum da daha önce yazmışlardı okumuştum. Mahkeme daha 52 yaşına var 52 yaşına gelince dava açın şimdiden 20 yıl sonrasının kararını veremem karar diye cevap vermiş yapmışlardı


Sıkıntılı11
Aday Memur
03 Eylül 2024 11:41
kaç yılında mesleğe girenlere veriliyor bu kazanılmış hak
123.xyz, 3 saat önce

Bu mesele farklı sanırım. Mesleğe girerken 52 yaşa tabi olup da kazanılmış haktan doğan talep.

Son yıllarda mesleğe girenleri zaten kapsamaz.


adsız_cengaver
Memur
03 Eylül 2024 11:56

Yanılmıyorsam 2011 yada 2012 yılına kadar polnette emeklilik yaşı 52 görünüyordu

Sıkıntılı11, 1 saat önce
kaç yılında mesleğe girenlere veriliyor bu kazanılmış hak
Toplam 5 mesaj

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