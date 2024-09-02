Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Eylül 2024 16:55
Öğretmenler için Kadro Derecesi ve Aylık Derecesi Farkı

Merhaba,

Kadrolu öğretmen olarak uzun dönem askerlik sonrasında hizmetimin değerlendirilmesi için dilekçe verdim. Mebbiste şu anda;

Kadro Derecesi: 4

Aylık Derecesi: 5

Kademe: 3 olarak güncellenmiş.

Çok detaylı bilemiyorum kuralları lakin eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmenler için boş kadro beklemek diye bir şey yok yani yükselebiliyoruz. Ama neden aylık derecem de yükselmedi onu anlamıyorum, ne zaman aylıkta da 4 olacak. Bununla ilgili mevzuata hakim birileri yardımcı olursa sevinirim.

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