Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Eylül 2024 17:26
Görevi kötüye kullanma ve ihraç

Arkadaşlar adli dosya görevi kötüye kullanmaktan açıldı. İdare ise memurluğa yakışmayacak derece de yüz kızartıcı suçtan ihraç istemi var. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Görevi kötüye kullanmadan açılan bşr adli dosya da ihraç istemi hukuka aykırı değil mi ? Ya da ağır bir yaptırım değil mi ?

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