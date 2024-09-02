Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Eylül 2024 17:40
Sözleşme süresi dolmadan başka kuruma geçiş

Merhaba arkadaşlar benim eşim kpssden 92 üstü bir puan yaptı kendi bölümünden atanabilecek bir puanı var ama astsubaylık istiyor merak ettiği şey ise sağlık bakanlığına atanırsa sonrasında astsubaylığı kazanması durumunda 1 yıl dolmadan geçiş yapabilir mi bilgisi olan var mı ?

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